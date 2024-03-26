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Вторник, 26 марта 2024, 16:55 мск

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Первый случай укуса клеща зарегистрировали на Урале

Первый случай укуса клеща зарегистрирован на Урале. Пострадал екатеринбургский дошкольник, который был за городом. «Ему введен противоклещевой иммуноглобулин с профилактической целью», – сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора по Свердловской области.

Напомним, ранее «Новый День» предупреждал о начале активности клещей – жители Верхнего Дуброво сообщили, что сняли кровососущее с кошки, которая вернулась с прогулки.

Екатеринбург, Елена Сычева

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