Первый случай укуса клеща зарегистрировали на Урале

Первый случай укуса клеща зарегистрирован на Урале. Пострадал екатеринбургский дошкольник, который был за городом. «Ему введен противоклещевой иммуноглобулин с профилактической целью», – сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора по Свердловской области.
Напомним, ранее «Новый День» предупреждал о начале активности клещей – жители Верхнего Дуброво сообщили, что сняли кровососущее с кошки, которая вернулась с прогулки.
Екатеринбург, Елена Сычева
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