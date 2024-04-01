В Свердловской области второй случай укуса клеща

В Свердловской области зарегистрировали уже два случая укуса клещей. В обоих случаях пострадали жители Екатеринбурга, которые выезжали на отдых за город. Симптомов инфекций у них пока не выявили.

«Два случая зафиксировано на сегодняшний день. Это ребенок и взрослый, жители Екатеринбурга, которые выезжали за пределы города», – рассказала на пресс-конференции в «ТАСС-Урал» заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Свердловской области Анжелика Пономарева.

Главный внештатный специалист министерства здравоохранения Свердловской области по медицинской профилактике Александр Харитонов добавил, что пострадавшие находятся под меднаблюдением, симптомов клещевых инфекций у них пока нет.

Жителям Свердловской области советуют вакцинироваться от клещевого энцефалита. Сделать это можно в частных клиниках, либо в государственных больницах платно.

«Сегодня платная вакцинация разрешена во всех государственных больницах. Нужно просто узнавать, в какой поликлинике организована платная вакцинация. Кроме того, есть много прививочных кабинетов, которые оказывают услугу. Не считаю, что есть проблема сделать прививку в Екатеринбурге. Условия есть», – отметил Александр Харитонов.

Прайсы на вакцинацию в частных клиниках разные. Поставить прививку «Клещ-Э-Вак» детям и взрослым можно за 1300-2000 рублей (осмотр врача + прививка). В муниципальных поликлиниках детям предлагают прививку за 800 рублей. В аптеках «Клещ-Э-Вак» стоит от 500 рублей, но есть он далеко не везде.

Отметим, что бесплатная вакцинация по региональному календарю положена детям старше 15 месяцев и пожилым людям. Но за счет областного бюджета оплачивается только две первые прививки, за последующую вакцинацию и ревакцинацию придется заплатить самостоятельно.

В 2023 году, по данным регионального управления Роспотребнадзора, в Свердловской области было поставлено 750 тысяч прививок от клещевого энцефалита, из регионального бюджета на вакцинацию выделили 73 миллиона рублей.

Напомним, в прошлом сезоне от клещей пострадали 23 217 человек, это в два раза меньше, чем в аналогичный сезон 2022-го. При этом в прошлом году клещевым энцефалитом заболели 72 человека, двое из них скончались, оба погибших, 49 и 66 лет, не были привиты и не обращалась к медикам после укуса клеща.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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