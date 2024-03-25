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Понедельник, 25 марта 2024, 14:49 мск

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На Урале проснулись клещи (ВИДЕО)

На Урале проснулись клещи. Первых кровососущих уже снимают со своих питомцев владельцы животных. «Кошка принесла домой», – рассказали жители поселка Верхнее Дуброво.

Клещи проснулись

В прошлом году клещи проснулись примерно в то же время – 24 марта был зарегистрирован первый случай присасывания к человеку. Всего весной, летом и осенью 2023-го от кровососущих пострадали 23 217 человек, это в два раза меньше, чем в аналогичный сезон 2022-го. При этом в прошлом году клещевым энцефалитом заболели 72 человека, двое из них скончались, оба погибших, 49 и 66 лет, не были привиты и не обращалась к медикам по поводу укуса клеща.

Верхнее Дуброво, Елена Сычева

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