Самокатчики вышли из зимней спячки

В Екатеринбурге после перерыва на зиму стали появляться первые самокатчики.

Сервис Whoosh уже расставил самокаты в самых популярных местах – у ТРЦ «Гринвич», на улице Вайнера, на проспекте Ленина. Очевидно, что скоро их станет гораздо больше, особенно с учетом потепления до +12, которое синоптики обещали уже на следующей неделе.

Напомним, по итогам 9 месяцев 2023 года Свердловская область вошла в десятку регионов с самым большим количеством ДТП с участием электросамокатов. В списке с большим отрывом лидировала Москва – 665 ДТП, на втором месте была Тюменская область (184), на третьем – Санкт-Петербург (172). Свердловская область заняла 9-ю строчку. Здесь с январь по сентябрь случилось 77 ДТП с электросамокатами.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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