Зафиксировано первое ДТП с участием подростка на самокате (ФОТО)

В Екатеринбурге случилось первое в этом году ДТП с участием подростка на самокате.

Как сообщает городское управление ГИБДД, авария произошла 3 апреля в 18:17 на улице Агрономической. 69-летний мужчина на «Ниве» сбил 14-летнюю девочку, которая пересекала улицу на самокате. Пострадавшую с травмами доставили в больницу.

Мама девочки рассказала автоинспекторам, что дочь после занятий отпросилась погулять. Электросамокат взяла без разрешения.

Второй участник ДТП за рулем уже 30 лет, к административной ответственности привлекался 3 раза. Он пояснил, что при проезде пешеходного перехода почувствовал удар в заднюю пассажирскую дверь, остановился и увидел лежащую девочку с самокатом.

Напомним, первые самокатчики начали появляться в Екатеринбурге только в прошлые выходные.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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