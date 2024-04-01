Лапин станет командующим нового военного округа

Генерал-полковник Александр Лапин возглавит Ленинградский военный округ. В него входят Архангельская, Вологодская, Калининградская, Ленинградская, Мурманская, Новгородская и Псковская области, Ненецкий автономный округ, Республика Коми, Республика Карелия и Санкт-Петербург.

Лапин был командующим войсками Центрального военного округа, возглавлял группировку «Центр» в зоне спецоперации, 4 июля 2022 года был удостоен звания Героя России. В январе 2023 года назначен начальником Главного штаба – первым заместителем главнокомандующего Сухопутными войсками РФ.

Екатеринбург, Елена Сычева

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