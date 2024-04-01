Дедушка из Казахстана пропал по дороге в Ревду (ФОТО)

Постоянно проживающий в Казахстане пенсионер пропал, когда поехал навестить своего сына, живущего в Свердловской области.

Как сообщает волонтерское движение Lider.kz Акмолинской области, Святослав Свиридов, родившийся 8 октября 1944 года, постоянно живет в Щукинске (Казахстан). 25 марта он поехал на поезде навестить сына, живущего в Ревде. 26 марта жене пенсионера позвонил мужчина, который представился сотрудником полиции из Екатеринбурга, и сказал, что Святослав Васильевич сидит один на железнодорожном вокзале. Он передал трубку Свиридову, тот сказал, что ему плохо, а потом связь прервалась. Больше дедушка на связь не выходил, в квартире сына в Ревде он не появлялся.

Приметы: худощавого телосложения, волосы седые. Одежда: синяя куртка с белыми полосками на рукаве, темно-синяя шапка, черные джинсы, зимние кроссовки темного цвета. При себе: дорожная сумка, документы.

Тех, кто что-то знает о Святославе Васильевиче, просят звонить или писать сообщения в ватсап по номеру 8 705 544 12 57.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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