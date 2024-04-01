Гаишники перекрыли для автобусов опасную дорогу в Алапаевске

В Алапаевске изменилось движение автобусов из-за ужасного состояния дороги на улице Николая Островского. На проблемном участке от улицы Красина до улицы Некрасова выявлены многочисленные выбоины.

Как сообщили в пресс-службе областной Госавтоинспекции, с 6 часов утра 1 апреля маршруты автобусов № 4, 7 и 8, а также междугородний маршрут Алапаевск – Нижний Тагил изменятся. Пассажирский транспорт будет ходить в обход улицы Николая Островского.

В отношении организации, обслуживающей указанный участок дороги, возбуждено административное дело по ч. 1 ст. 12.34 КоАП РФ. Нарушителю грозит штраф от 200 до 300 тысяч рублей. «Ограничения движения маршрутных транспортных средств будут сняты после приведения данной автомобильной дороги в нормативное состояние», – заявили в ГИБДД.

Алапаевск, Ангелина Сергеева

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