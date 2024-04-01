Начало апреля на Урале будет теплым

В Свердловской области царствует циклон Matilda, который принес с собой дожди и мокрый снег. Но уже завтра его вытеснит южный антициклон, и в регионе существенно потеплеет.

По данным Уралгидрометцентра, теплый воздух начнет поступать на Средний Урал в ночь на 2 апреля, осадки прекратятся. В Екатеринбурге во вторник днем потеплеет до +10 °C. В среду ночью ожидается +2…+7°, днем до +14°, в четверг и пятницу в ночное время прогнозируется +3…+8 °C, днем +10…+15°. В выходные дни вероятны дожди, на севере области – дожди со снегом.

Как сообщают метеорологи, прошедший март был теплее климатической нормы на 1-2 градуса, но все же март 2023 года был значительно теплее.

Осадки в прошлом месяце выпадали неравномерно. На севере Свердловской области их было достаточно: от 85% до 1,5 месячных норм (больше всего в Серове – 177%). Высота снежного покрова на 31 марта составляла от 40 до 70 сантиметров. На юге области наблюдается недобор осадков: в Екатеринбурге выпало 71%, в Михайловске 44% месячной нормы. Высота снежного покрова в юго-восточных районах – от 1 до 9 сантиметров.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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