С 1 апреля изменились правила выдачи водительских удостоверений

В России с сегодняшнего дня изменились правила проведения экзаменов в ГИБДД и выдачи водительских прав. В частности, увеличился срок пересдачи – четвертая попытка возможна не раньше чем через полгода; а количество штрафных баллов для успешной сдачи практического экзамена повысили с 5 до 7.

Также запретили сдавать экзамен и получать права тем, у кого есть «административка» за вождение в пьяном виде. Сдать экзамен повторно можно будет через год. Те, кого лишили прав на управление ТС, тоже не получат допуск к экзамену.

Кроме того, автошколы будут обязаны иметь заключение ГИБДД о соответствии их учебно-материальной базы нормам. Из других нововведений: инспектор-экзаменатор должен будет находиться на заднем сиденье; для разворота в ограниченном пространстве увеличили габариты с пяти до семи метров; на экзамен перестанут пускать тех, кто после получения повестки не явился в военкомат.

«Если в процессе сдачи экзаменов истек срок действия паспорта гражданина Российской Федерации или медицинского заключения об отсутствии противопоказаний к управлению транспортными средствами, услуга будет приостановлена до момента предъявления действующего паспорта или медицинского заключения», – уточнили в пресс-службе МВД России.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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