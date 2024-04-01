В Екатеринбурге начался пожар на территории Уралмашзавода

В Екатеринбурге горит крыша Уралмашзавода, площадь пожара составляет около 800 квадратных метров.

«Прибывшие к месту вызова пожарно-спасательные подразделения установили, что на территории промышленной площадки происходит горение кровли цеха. Огнеборцы ведут разведку на месте пожара и прилагают все усилия для его локализации», – сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

К настоящему времени данных о пострадавших нет. Отметим, дым на Уралмаше виден даже в центре города.

Екатеринбург, Елена Сычева

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