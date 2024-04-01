российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 1 апреля 2024, 15:00 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Видео, Рабкрин

В Екатеринбурге начался пожар на территории Уралмашзавода

Фото из архива

В Екатеринбурге горит крыша Уралмашзавода, площадь пожара составляет около 800 квадратных метров.
«Прибывшие к месту вызова пожарно-спасательные подразделения установили, что на территории промышленной площадки происходит горение кровли цеха. Огнеборцы ведут разведку на месте пожара и прилагают все усилия для его локализации», – сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.
К настоящему времени данных о пострадавших нет. Отметим, дым на Уралмаше виден даже в центре города.

Екатеринбург, Елена Сычева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Ссылки по теме

Площадь пожара на Уралмаше выросла до 4 тысяч квадратных метров

В рубриках

Екатеринбург, Урал, Общество, Россия,