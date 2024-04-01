Жителям Уралмаша рекомендуют не открывать окна и отказаться от прогулок из-за пожара

Из-за крупного пожара на Уралмашзаводе жителям района рекомендовали не открывать окна, а при выходе на улицу надевать маски или респираторы. Роспотребнадзор уже начал исследование воздуха.

«Северным Екатеринбургским филиалом Центра гигиены и эпидемиологии в Свердловской области проводятся лабораторные исследования воздуха в зоне ближайшей жилой застройки к месту ЧП. О результатах исследований будет сообщено дополнительно», – сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Свердловской области.

До тех пор жителям Уралмаша и прилегающих районов советуют соблюдать меры предосторожности. Желательно избегать длительного нахождения на улице, а если вы все-таки выходите, надевайте маски или респираторы. Находясь дома, не открывайте окна. В квартире стоит чаще делать влажную уборку, а себе промывать глаза, нос и горло. Лучше отказаться сегодня от курения. В случае возникновения симптомов острого заболевания или недомогания (появлении признаков одышки, кашля, бессонницы), обострения хронических болезней необходимо обратиться к врачу.

Напомним, сегодня днем загорелась крыша одного из цехов Уралмашзавода. По данным МЧС, позднее произошло обрушение кровли на площади 300 квадратных метров. Общая площадь пожара сейчас составляет 4 500 метров.

«На месте развернут оперативный штаб, наращивается группировка сил и средств. К ликвидации привлечены 64 специалиста и 22 единицы техники», – сообщили в ведомстве.

Пострадавших нет. Из здания самостоятельно эвакуировались 15 человек.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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