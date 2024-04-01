В Свердловскую область завезли около 20 тонн зараженных помидоров из Узбекистана

В Свердловскую область из Узбекистана привезли 19,8 тонны зараженных помидоров. Об этом рассказали в региональном Россельхознадзоре.
При досмотре поставки специалисты обнаружили карантинный объект – коричневую морщинистость плодов томата. «За нарушение ФЗ № 206 «О карантине растений» владелец груза привлечен к административной ответственности по ст. 10.2 КоАП РФ», – сообщили в ведомстве.
Зараженные томаты вернули обратно в Узбекистан.
Екатеринбург, Дарья Деменева
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