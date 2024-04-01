Из горящего цеха на Уралмаше вынесли баллоны с кислородом

Пожарным удалось локализовать огонь в лакокрасочном цеху на территории Уралмашзавода. Оттуда огнеборцы вынесли 15 баллонов с кислородом и еще два с пропаном.
«Разведка ведется с помощью беспилотника. Стационарные станции контролируют содержание вредных веществ в воздухе. Превышения уровня концентрации нет», – уточнили в ГУ МЧС России по Свердловской области.
Отметим, очевидцы сообщают, что в районе площади Первой Пятилетки в воздухе чувствуется едкий запах дыма и гари.
Екатеринбург, Елена Сычева
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