Из горящего цеха на Уралмаше вынесли баллоны с кислородом

Пожарным удалось локализовать огонь в лакокрасочном цеху на территории Уралмашзавода. Оттуда огнеборцы вынесли 15 баллонов с кислородом и еще два с пропаном.

«Разведка ведется с помощью беспилотника. Стационарные станции контролируют содержание вредных веществ в воздухе. Превышения уровня концентрации нет», – уточнили в ГУ МЧС России по Свердловской области.

Отметим, очевидцы сообщают, что в районе площади Первой Пятилетки в воздухе чувствуется едкий запах дыма и гари.

Екатеринбург, Елена Сычева

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