Город Дно, село Балдейка и Третий решающий. Топ самых забавных топонимов России

Ко Дню смеха «Почта России» собрала подборку смешных названий почтовых отделений, разбросанных по разным уголкам страны. Некоторые наименования имеют удивительное происхождение.

Съедобные названия

В Воронежской области есть почтовое отделение «Калач», в Волгоградской области в Калаче-на-Дону работают сразу три почтовых отделения. В Новосибирской области почта есть в деревне Колбаса. На самом деле эти топонимы не имеют никакого отношения к еде. У названия деревни Колбаса тюркские корни, где «колба» означает дикий лук или черемшу. А «калач» – это не хлебобулочное изделие, а крутая речная извилина вокруг острова.

В Курской области есть деревни Колбасовка и Пузачи. А в Смоленской области отделение почты есть в деревне с названием Пузово, она расположена в 173 км от почтового отделения с названием «Блинные Кучи».

Десертные названия

В Краснодарском крае есть почтовые отделения «Сладкое» и «Розовое», и находятся они в двух километрах друг от друга. Существует две версии названия хутора Сладкий: первая – казаки имели много пасек и продавали мед, вторая – название идет от родников, в которых вкусная, сладкая вода. Поселок Розовый основан в 1932 году. Здесь выращивали розы и другие эфиромасличные культуры в промышленных масштабах. Также здесь находится завод по переработке розы, лаванды, шалфея и мяты.

Веселые названия

В Забайкальском крае есть село Хохотуй, которое было основано 125 лет назад. А жителей села называют хохотуйцами. На самом деле топоним происходит от бурятского слова хуһатай – «березовое», но на русском это слово звучит как «хохотать». В Новосибирской области расположилось село Улыбино. Оно названо в честь первых русских поселенцев на этом месте – братьев Улыбиных.

В Республике Коми есть почтовое отделение «Мутный Материк». В 2019 году одноименное село с населением 900 человек выиграло конкурс на самое веселое название от сервиса Tutu.ru. В сложный период смены сезона добраться до Мутного Материка можно только по реке Печоре, а зимой сюда летает вертолет из Усинска.

Самые короткие названия

Еще одно примечательное село в Коми носит название Ыб. Это самое короткое название населенного пункта в России, начинающееся на букву «Ы». В селе живут около 500 человек, и называются они гордо – ыбчане.

В Псковской области есть город Дно с населением 8 тысяч человек. Официальное название жителей города Дно – дновцы. К мужчинам можно обращаться «дновец», а вот женской формы обращения не существует, поэтому используется формулировка «жительница города Дно».

Названия с призывами

В Свердловской области есть поселок Незевай. Он находится в Артемовском округе и обслуживается пешим почтальоном. По легенде, топоним произошел от машинистов железной дороги, которые кричали эту фразу зазевавшимся пассажирам.

В Удмуртии находится село Балдейка, причем власти пытались переименовать его, но не получилось. Название поселения происходит, конечно, не от слова «балдеть». Считается, что эти места заселялись крещеными татарами. Один из первых переселенцев носил имя Булде, которое в переводе с татарского означает «успешное окончание дела».

Еще одно забавное почтовое отделение находится в Волгоградской области – «Третий Решающий». Над этим названием поселка любят подшучивать даже филологи, нередко задавая вопросы вроде «А где же первый и второй?». Вероятно, топоним связан с советскими пятилетками. Третий год каждой пятилетки именовали решающий, четвертый – определяющим, пятый – завершающим. Площадь поселка составляет всего 0,66 квадратных километров, и живет в нем 334 человека.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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