Ямочный ремонт на улицах Екатеринбурга начнется в первой декаде апреля

Автомобилисты жалуются на состояние дорог в Екатеринбурге. На нескольких улицах после схода снега на асфальте образовались колеи и выбоины.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе мэрии, ямочный ремонт на дорогах начнется в первой декаде апреля. Список проблемных улиц составляют районные администрации – на основе заявок граждан и «собственной оценки ситуации».

Обычно ямы на проезжей части заделывают горячей битумной смесью и холодным асфальтом с помощью машин БЦМ – чтобы они начали работать, необходимы стабильные плюсовые температуры и отсутствие осадков. Работы выполняют районные ДЭУ.

В Екатеринбурге на этой неделе прогнозируется теплая и сухая погода с температурой воздуха до +16⁰.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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