Алексей Вихарев подарил военному госпиталю уникальное оборудование для диагностики психических функций (ФОТО)

Депутат городской думы Алексей Вихарев закупил новое оборудование для окружного военного госпиталя № 354 в Екатеринбурге. Устройство психофизиологического тестирования УПФТ-1/30 «Психофизиолог» упростит работу психологов и психиатров, позволит эффективнее выявлять психические нарушения участников военных событий, оказывать им оперативную и качественную помощь.

«Ежедневно в госпиталь приходят военные, кому необходима психологическая и психиатрическая помощь. На данный момент диагностика осуществляется по старинке – с помощью методических руководств и ручных записей. Обработка ответов занимает много времени. С новым устройством диагностика ускорится в 2-3 раза, а психолого-психиатрическая помощь будет оказана быстрее и качественнее. При помощи данного устройства мы выйдем на качественно новый уровень помощи военнослужащим», – рассказал заведующий психиатрическим отделением окружного военного госпиталя Александр Бебенин.

Устройство не только тестирует, оно способно снимать параметры сердцебиения пациента и сенсомоторной реакции (то, как человек видит, выбирает и запоминает варианты ответов). Вся полученная информация автоматически сбрасывается на компьютер, систематизируется и передается лечащему врачу, который оперативно назначает лечение.

По словам военных врачей, до сих пор такие аппараты использовались только в Москве и Санкт-Петербурге. В дополнение к аппарату «Психофизиолог» Алексей Вихарев закупил и передал госпиталю специальный ноутбук с программным обеспечением, без которого работа устройства невозможна. Общая стоимость аппарата и комплектующих – полмиллиона рублей.

«Сегодня в окружном военном госпитале проходят лечение и реабилитацию наши военнослужащие. Поэтому на постоянной основе оказываю поддержку этому медицинскому учреждению. Даже при условии хорошего обеспечения помощь лишней никогда не бывает. Все, о чем меня просят, передается оперативно. Это очень важно, это помогает спасать чьи-то жизни. В каждый свой приезд не забываю навестить ребят, поговорить, узнать о настрое и о том, что нужно. Верю, что внимание и поддержка – это хорошее лекарство, это придает сил нашим солдатам двигаться дальше, к победе», – делится руководитель фракции «Единая Россия» в городской думе Екатеринбурга Алексей Вихарев.

Напомним, помимо помощи военным госпиталям Свердловской области, Алексей Вихарев регулярно отправляет медицинскую технику и медсредства в зону СВО. Особенно востребованы кровоостанавливающие жгуты-турникеты, материалы для перевязки, медикаменты, в том числе обезболивающие и жаропонижающие препараты. Также по запросам военнослужащим направляются тонометры, термометры, стойки для систем и капельниц, антисептики, аптечки и многое другое. Все это помогает на месте оказывать оперативную медицинскую помощь. Также депутат помогает в транспортировке уральских бойцов, находящихся в тяжелом состоянии.

За три года на помощь больницам Алексей Вихарев из личных средств направил более 47 миллионов рублей, за два года его финансовая поддержка военнослужащим свердловчанам составила около 51 миллиона рублей.

Екатеринбург, Елена Васильева

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