В шиномонтажках уже есть первые желающие сменить зимнюю резину на летнюю

Некоторые уральские автолюбители, несмотря на переменчивый характер апрельской погоды, уже меняют зимние шипованные шины на летние.

Как рассказал «Новому Дню» владелец одной из екатеринбургских шиномонтажных мастерских, на этой неделе первые автолюбители стали обращаться за услугой смены шин – с зимних на летние. В шиномонтажке такие действия считают преждевременными, ведь в ближайшие дне недели, если верить прогнозу погоды, температура и в ночное время, и иногда в дневное будет держаться около нуля или переходить за него в сторону минусовых отметок. Но пожелание клиента – закон, раз хотят – шины меняют на летние или на так называемую всесезонную резину. У любителей раннего «переобувания» свой аргумент – шипы на асфальте машину все равно не удержат, зато при езде по весенним дорогам части их вполне можно лишиться. А кого-то заставляют поторопиться предстоящие сезонные очереди на смену резины.

Впрочем, пока таких автолюбителей, которые решили сменить резину, немного. «К нам три или четыре человека обращались в последнее время», – пояснил владелец шиномонтажки.

Екатеринбург, Елена Васильева

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