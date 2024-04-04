У уральца приставы за долги перед налоговой забрали иномарку

У жителя Екатеринбурга судебные приставы за долги забрали машину. Как сообщает пресс-служба УФССП по Свердловской области, в Кировском районном отделении судебных приставов было возбуждено исполнительное производство о взыскании налоговых платежей в размере 107 тысяч рублей.

Возникшую недоимку должник оплачивать не торопился, в связи с чем судебным приставом-исполнителем было принято решение об аресте транспортного средства, принадлежащего должнику на праве собственности – Вольво ХС90.

Автомобиль был обнаружен припаркованным недалеко от места жительства должника. Мужчина препятствовать исполнительным действиям не стал, добровольно передал иномарку судебным приставам. Автомобиль помещен на специализированную автостоянку на ответственное хранение.

«Имущество ждут оценка и реализация на торгах. Вырученные от реализации денежные средства уйдут на оплату долга», – отметили в УФССП по Свердловской области.

Екатеринбург, Елена Васильева

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