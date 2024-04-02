На форуме «Утро» обсудят работу для молодых

На форуме молодежи УрФО «Утро», который пройдёт с 23 по 28 июня в Екатеринбурге, обсудят кадровый дефицит, развитие рабочей и работающей молодёжи.

«Форум «Утро» проводится по указу президента России с 2013 года. В этом году планируется самое большое количество участников за весь период существования форума – около тысячи человек. По инициативе полпреда, главной темой станет развитие рабочей и работающей молодёжи. Сегодня востребованность в молодых кадрах высока в разных отраслях: промышленности, образовании, медицине и других», – отметил заместитель полпреда Борис Кириллов.

Он добавил, что в форуме также примут участие молодые люди из Донецкой и Луганской Народных Республик. Одним из результатов работы молодёжи на форуме станет создание прототипа социальной сети «Урал рабочий», веб-ресурса «Сделано на Урале», а победители получат гранты Росмолодёжи. Одним из почетных гостей события станет певец Shaman.

Особенность форума «Утро» в том, что каждый регион самостоятельно готовит часть образовательной программы. Темы субъектов УрФО в 2024 году:

Тюменская область – информационные и цифровые технологии;

Челябинская область – металлургия;

Свердловская область – промышленность;

Курганская область – сельское хозяйство и экология;

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра – нефтедобыча;

Ямало-Ненецкий автономный округ – газовая добыча.

Принять участие в форуме могут молодые люди от 16 до 35 лет. Регистрация проводится до 28 апреля на этой платформе.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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