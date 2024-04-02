В Екатеринбурге закончилась американская вакцина от ротавируса для детей

В поликлиниках Екатеринбурга закончилась вакцина от ротавируса, которую в последние годы закупали за счет областного бюджета для защиты маленьких детей. Родители сообщают, что платно можно поставить только индийский аналог, но делать это готовы не все.

«Дочке 3 месяца, нас педиатр записал на прививку от ротавируса заранее. Когда мы на этой неделе пришли уже на прививку, медсестра сообщила, что вакцина закончилась, и пока неизвестно, когда будет, – рассказала «Новому Дню» жительница ВИЗа о ситуации в поликлинике на улице Заводской. – Мы стали искать платно, нашли «РотаТек» в одной аптеке, последний, выкупили. В остальных аптеках есть только «Рота-V-Эйд» индийского производства, но я не готова на дочери эксперименты ставить».

Корреспондент «Нового Дня» обзвонила несколько детских поликлиник, в кол-центрах которых подтвердили: вакцины «РотаТек» пока нет, поставки ожидаются в апреле. В свободной продаже вакцину тоже не найти. По данным справочной 2048080.ru, она есть в двух точках, но продается только по 10 доз за 28 тысяч рублей. «Рота-V-Эйд» есть в четырех аптеках, ее также предлагают поставить в некоторых частных медицинских центрах.

Мы направили в минздрав Свердловской области запрос с просьбой рассказать, будут ли еще поставки вакцины «РотаТек» и планируется ли в дальнейшем прививать маленьких детей от ротавируса за счет бюджетных средств? Как только ответы поступят, мы их опубликуем.

Отметим, что прививка от ротавируса не входит в национальный календарь, но в Свердловской области в последние годы ее внесли в региональный календарь прививок. Так, в 2023 году с января по ноябрь было привито более 4 тысяч детей. В ноябре 2023 года в область поступила новая партия вакцины – около 9 тысяч доз. Судя по отсутствию ее в больницах, партия закончилась.

Вакцинации подлежат дети в возрасте до одного года, которые в случае заболевания переносят инфекцию с особо тяжелыми последствиями. Прививаться нужно в возрасте от 6 до 32 недель с момента рождения. Курс состоит из трех доз с интервалом от четырех до шести недель.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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