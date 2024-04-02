Энергетики напомнили об опасности приближения к электроустановкам

Специалисты филиала «Россети» – МЭС Урала напомнили о мерах безопасности, которые нужно соблюдать вблизи линий электропередачи.

Возле ЛЭП нельзя устраивать спортивные площадки, стадионы, рынки, стоянки машин и размещать сооружения и строения.

Запрещено загромождать подъезды и подходы к опорам ЛЭП, устраивать различные свалки, складировать корма, удобрения, солому, дрова и другие материалы, разводить огонь, производить работы с грузоподъемной и землеройной техникой, запускать спортивные модели летательных аппаратов.

Нельзя влезать на опоры ЛЭП, на крыши вагонов, домов и строений; проникать в трансформаторные подстанции или за ограду электрических подстанций и трансформаторов; открывать дверцы распределительных щитов и других электрических устройств.

Там также напомнили, что приближаться к проводам ЛЭП на близкое расстояние опасно: это может привести к переходу тока на транспортные средства и механизмы и возникновению несчастных случаев с людьми.

В случае ЧП необходимо звонить на единый телефон службы спасения: 01, сотовая связь: 112, дежурному диспетчеру филиала «Россети» – МЭС Урала: (343) 372-93-52.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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