В Русском музее появилась новая царская коллекция. Все благодаря Фонду святой Екатерины (ФОТО)

Фонд святой Екатерины передал Русскому музею коллекцию рисунков великой княгини Ольги Александровны, а также мемориальные предметы семьи императора Александра III. Сегодня в Санкт-Петербурге прошла первая презентация будущих экспонатов. Около 180 работ августейшей художницы и 46 мемориальных предметов, в числе которых иконы, фотографии, личные вещи и ювелирные произведения, тщательно изучат искусствоведы, а в конце года откроется постоянная выставка.

«Для нас этот дар имеет сакральное значение. Это будет первая мемориальная коллекция со времени основания Русского музея. Мы приняли решение не разделять ее не только в ее мемориальной части, но и в целом – при хранении и изучении нашими научными сотрудниками, искусствоведами в историческом и художественном контексте. Оба контекста для нас важны одинаково, потому что речь идет об Александре III и его семье. Для нас это невероятной важности событие в силу генетической связи Русского музея с Александром III. Напомним, что сам Русский музей стал воплощением его мечты о главной сокровищнице русского искусства в стране и мире», – отметила генеральный директор Русского музея Алла Манилова.

«Сегодня заключительный этап передачи коллекции предметов великой княгини Ольги Александровны Русскому Музею от Фонда святой Екатерины. Вскоре ее смогут увидеть жители и гости северной столицы. Завершается передача коллекции, но не заканчивается наша дружба. Я думаю, что нас еще ждут интересные совместные проекты», – сказал директор Фонда святой Екатерины Александр Андреев.

Стоит отметить, что сохранение коллекции было бы невозможно без участия руководителя фонда «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество» Анны Витальевны Громовой. Сотрудники фонда составили каталог и провели экспертизу предметов.

Помощь в перевозке коллекции в Санкт-Петербург взял на себя Главный центр специальной связи, в парке которого есть спецтранспорт с возможностью особых условий для транспортировки культурных ценностей.

Екатеринбург, Елена Сычева

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