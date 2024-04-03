Академический вступил в гонку за парки

Преображенский парк в Академическом снова принимает участие в голосовании по программе «Формирование комфортной городской среды». На сей раз речь идет о второй очереди парка в самом молодом районе города. Авторы проекта – его по заказу девелопера района АО СЗ «РСГ-Академическое» выполнило архитектурное бюро Archinform, которое разрабатывало и проект первой очереди – предполагают благоустройство территории вдоль Патрушихи и вдоль улицы Академика Парина от де Геннина до Чкалова.

«Я прошу своих соседей по Академическому району и тех, кто живет в других частях нашего города, принять участие в выборе территории и отдать свой голос Преображенскому парку: эта зеленая территория любима не только жителями Академического! Зимой и летом здесь проводят время на массовых культурных или спортивных мероприятиях гости из других районов Екатеринбурга и даже из других городов нашей области. Пусть парк в новом районе уральской столицы станет самым красивым и самым уютным, чтобы нам всем было приятно в нем находиться», – обратился к горожанам председатель совета директоров АО СЗ «РСГ-Академическое» Виктор Киселев.

Сейчас за проект парка проголосовали более 11 тысяч человек, а всего в голосовании приняли участие меньше 100 тысяч. Парк, набравший простое большинство голосов, получит финансирование, только если «явка» превысит 318 тысяч. Отдать свой голос можно здесь.

Екатеринбург, Елена Сычева

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