К вопросу об «уральском Голливуде» вернутся через год

Кинематограф в Свердловской области будет развиваться, однако говорить о создании «Уральского Голливуда» еще рановато.

Об этом завил сегодня на пресс-конференции в «ТАСС-Урал» директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Валерий Пиличев. СОСПП будет опорной организацией для развития креативной экономики региона.

Как рассказал министр инвестиций и развития Свердловской области Вадим Третьяков, в понятие креативной экономики входит широкий спектр деятельности. Это и дизайн, и кинематограф, и мода, и искусство. Сейчас в Свердловской области разрабатывается региональный стандарт развития креативной экономики. В планах властей – повысить спрос на продукцию местных предприятий в этой отрасли.

Пиличев пояснил, что экспертная группа еще только разрабатывает стратегию развития отрасли. «Очень надеюсь, что АСИ (Агентство стратегических инициатив) нам поможет. Предлагаю вернуться к этому вопросу через год», – сказал он.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube