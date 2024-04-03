К вопросу об «уральском Голливуде» вернутся через год

Кинематограф в Свердловской области будет развиваться, однако говорить о создании «Уральского Голливуда» еще рановато.
Об этом завил сегодня на пресс-конференции в «ТАСС-Урал» директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Валерий Пиличев. СОСПП будет опорной организацией для развития креативной экономики региона.
Как рассказал министр инвестиций и развития Свердловской области Вадим Третьяков, в понятие креативной экономики входит широкий спектр деятельности. Это и дизайн, и кинематограф, и мода, и искусство. Сейчас в Свердловской области разрабатывается региональный стандарт развития креативной экономики. В планах властей – повысить спрос на продукцию местных предприятий в этой отрасли.
Пиличев пояснил, что экспертная группа еще только разрабатывает стратегию развития отрасли. «Очень надеюсь, что АСИ (Агентство стратегических инициатив) нам поможет. Предлагаю вернуться к этому вопросу через год», – сказал он.
Екатеринбург, Евгения Вирачева
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42
© 2024, РИА «Новый День»