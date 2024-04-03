В Екатеринбурге будут судить двух альфонсов (ФОТО)

В Екатеринбурге направлено в суд уголовное дело двух молодых людей, которые обманом выманивали деньги у знакомых девушек – якобы на развитие бизнеса.

Как сообщили в пресс-службе УМВД города, 23-летний юноша и его сообщник знакомились с одинокими девушками с октября 2021 года по март 2023 года. Они предлагали открыть совместный бизнес, зарегистрироваться в качестве ИП и оформить банковские счета. Затем они уговаривали подруг дать им деньги – якобы под нужды будущего бизнеса. Суммы составляли от 60 тысяч до 1,5 млн рублей. После этого ухажеры переставали выходить на связь. На счету одного альфонса – 12 эпизодов, у второго – 5.

Возбуждено и расследовано уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч.ч. 2, 3 и 4 ст. 159 Уголовного кодекса РФ «Мошенничество».

Екатеринбург, Елена Владимирова

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