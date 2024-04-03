«Таких мероприятий у нас никогда не было»: Екатеринбург хотят сделать столицей моды

В августе этого года в Екатеринбурге состоится фестиваль моды U'Fashion. По словам организаторов, такого масштабного мероприятия в сфере моды в регионе еще не было.

Министр инвестиций и развития Свердловской области Вадим Третьяков на пресс-конференции заявил, что в фестивале будут участвовать не менее 5 тысяч человек. Кроме дизайнеров из Екатеринбурга и других городов России партнерами фестиваля станут модельеры из Турции и ОАЭ.

Директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Валерий Пиличев рассказал, что сегодня стартует конкурс для модельеров. Для участия в нем надо прислать организаторам видеоролик о своей продукции и фотографии. Итоги подведут в августе, во время фестиваля.

Вадим Третьяков подчеркнул, что бюджетные средства на фестиваль тратиться не будут – спонсорами выступят предприниматели.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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