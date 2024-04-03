Роковая дама из зоопарка отмечает день рождения (ФОТО)

Сегодня кошачьему лемуру Кили По из екатеринбургского зоопарка исполняется 8 лет. В наш город она приехала в 2017 году из зоопарка Двукралове в Чехии.

В зоопарке рассказывают, что Кили По – девушка с характером: «У кошачьих лемуров внутри группы царит строгая иерархия. У них матриархат, и Кили По – альфа-самка. Именно она первой подходит к пище, хотя может пропустить вперед малышей – это уже личный жест доброй воли. Характер у Кили По, как и положено лидеру, стойкий, непоколебимый, иногда слегка стервозный. Что тут поделать – должность обязывает. А во всем остальном она такой же кошачий лемур как и ее сообщество».

Лемур ест фрукты и овощи, каши и молочные продукты, саранчу и куриное мясо, любит компот и арахис. Увидеть именинницу можно на 2- этаже павильона «Центральный», рассказали в зоопарке.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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