В Свердловской области выросло количество мужчин, ушедших декрет при рождении ребенка

В Свердловской области в этом году резко выросло количество мужчин, которые ушли в декрет по уходу за новорожденным. Сейчас таких пап 950, а в прошлые годы их число не превышало 800.

Мужчины, взявшие декретный отпуск, имеют право получать ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет. Сейчас в Свердловской области его получают 950 пап, сообщили «Новому Дню» в региональном отделении Социального фонда РФ. В прошлые годы мужчин в декрете было существенно меньше:

в 2021 году – 761;

в 2022 году – 799;

в 2023 году – 764.

Почему мужчины стали чаще уходить в декрет, сказать сложно. При написании заявления на предоставление отпуска по уходу за ребенком причины обычно не указываются.

«Застрахованное лицо должно обратиться к своему работодателю с заявлением

на отпуск по уходу за ребенком, приложить копию свидетельства о рождении ребенка. Размер выплаты пособия исчисляется из заработка застрахованного лица. Если размер меньше минимального размера пособия, то пособие назначается и выплачивается в соответствии с суммой пособия по минимальному размеру. Сейчас минимальный размер составляет 9227,24 руб., в районах и областях, максимальный размер – 49 123,12 рублей», – сообщили в отделении Социального фонда РФ по Свердловской области.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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