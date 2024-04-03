На Урале погиб рабочий во время капремонта крыши

В Свердловской области сорвался с крыши и упал рабочий, который выполнял капремонт крыши многоквартирного дома на улице Усошина в Нижней Туре. Известно, что мужчина приехал туда в составе строительной бригады из другого города. Ему было 45 лет, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Свердловской области.

«Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее смерть человека». Выясняется, проводился ли инструктаж по технике безопасности, проверяется наличие должностных инструкций и других документов», – сообщили в пресс-службе Следственного управления СКР по региону.

Екатеринбург, Елена Сычева

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