Туристам разрешат сдать путевки в Египет из-за новых условий полета на SouthWind

Уральские туристы смогут сдать путевки в Египет, если их не устраивает перелет авиакомпанией Southwind – она изменила маршруты рейсов, например, Екатеринбург – Шарм-Эль-Шейх. С недавнего времени авиакомпания не летает на Синайский полуостров напрямую, а вынуждена совершать техническую посадку в Анталии. Это произошло после того, как европейские власти запретили SouthWind летать над Европой, обвинив ее в связях с Россией. Перевозчик намерен оспорить это решение в суде, но пока перелеты будут производиться со стыковкой.

Как пояснила порталу TourDom.ru генеральный директор туроператора Pegas Анна Подгорная, в соответствии с агентским договором, лайнер, которым туриста доставляют на курорт, не может совершить техническую посадку по пути следования, поэтому туристы могут отказаться от тура – ему вернут деньги, но за вычетом фактически понесенных туроператором расходов.

Екатеринбург, Елена Сычева

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