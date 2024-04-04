3 апреля стало самым теплым за 144 года

Накануне в Екатеринбурге среднесуточная температура составила +10,8 градуса по Цельсию – это рекордный показатель за 144 года метеонаблюдений.

«На городской метеостанции отмечен и самый теплый день, и самая высокая температура в 2024 году. Ночной минимум составил +6,3 градуса, дневной максимум +16,4 градуса. Среднесуточная температура в Екатеринбурге была +10,8 °C (+9,2 к норме) – самый теплый день 3 апреля как минимум за последние 144 года», – сообщает в своем телеграм-канале «Погода в Екатеринбурге» синоптик Алексей Пулин.

В некоторых городах Свердловской области было еще теплее: в Камышлове, Каменске-Уральском, Ирбите, Алапаевске столбики термометров поднялись выше отметки +17 °C.

Сегодня в регионе сохранится теплая погода, и температурный рекорд снова может быть побит.

«В четверг территория Свердловской области будет находиться в теплом секторе циклона Patricia. Адвекция тепла в регион достигнет максимума, что совместно с незначительной облачностью в дневное время гарантирует существенный дневной прогрев. В Екатеринбурге может быть превышен суточный рекорд максимальной температуры для 4 апреля от 1888 года, который составляет +16,1 градуса», – сообщает Алексей Пулин.

Но уже в ночь на пятницу в Свердловскую область придет арктический холодный фронт и температура начнет понижаться. В Екатеринбурге 5 апреля ожидается еще теплым – до +17 °C днем. В субботу, 6 апреля, похолодает до -2° ночью, +2° – днем.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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