В Сысертском районе выявлен лейкоз у крупного рогатого скота

В одном из фермерских хозяйств села Никольского (Сысертский район) у коров обнаружен лейкоз. Предыдущий подобный случай был в декабре прошлого года в другом хозяйстве.

Сысертская ветеринарная станция сообщает, что инфицированных коров и быка привезли в Никольское из соседнего региона. Департамент ветеринарии Свердловской области издал приказ, по которому Никольское признано неблагополучным пунктом по лейкозу КРС. Здесь временно запрещено проведение сельскохозяйственных ярмарок и выставок.

Специалисты напоминают, что вакцины для профилактики лейкоза КРС не существует. Инкубационный период составляет от 2 месяцев до 6 лет. Источник заболевания – инфицированные животные, в том числе не имеющие клинических признаков.

Вирус может передаваться при прямом контакте с больным животным, с кормом, через рабочую утварь и инструменты, через кровь и слюну, при укусах комаров и клопов, через молоко.

Заразившись однажды, животное остается инфицированным пожизненно.

Сысерть, Елена Владимирова

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