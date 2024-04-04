Волонтеры Алексея Вихарева проводят субботники и призывают выбрать парк для благоустройства по федеральной программе (ФОТО)

Активисты Волонтерского центра депутата городской думы Алексея Вихарева уже почти год работают на благо Свердловской области: организуют уборку снега, проводят мастер-классы для школьников и пенсионеров, помогают медикам, спасают животных и многое другое. За все время существования Волонтерский центр стал настоящим местом притяжения городской молодежи.

С наступлением тепла волонтеры первыми вышли на субботники в Екатеринбурге. Ребята чистят стены зданий и построек, закрашивают наркограффити и наркорекламу. Об опасных «рукописях» в разных районах города им сообщают екатеринбуржцы в соцсетях, а также волонтеры обнаруживают их сами в ходе ежемесячных плановых рейдов.

«Наркограффити – это большая проблема Екатеринбурга. Новая реклама наркомагазинов на фасадах домов появляется быстрее, чем успевают закрасить старую. Поэтому тут не обойтись без помощи волонтеров. С лета прошлого года мы регулярно выходим на улицы города с баллончиками краски, реагируем на сообщения горожан. Совместными усилиями избавимся от рекламы наркотиков в городе!» – рассказал волонтер центра Алексея Вихарева Сергей Воропаев.

Свою акцию волонтеры также приурочили к важному голосованию. До конца апреля жителям Екатеринбурга предстоит выбрать один из восьми парков, который, по их мнению, заслуживает новую жизнь. Лидер голосования будет благоустроен по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды».

«В прошлом году мы активно боролись за наш парк «Уралмаш», и он победил. Благоустройство там уже началось. В этом году волонтеры моего центра помогают другим паркам города. Чтобы выборы состоялись, и Москва дала большие деньги, нужна большая явка. 380 тысяч горожан должны проголосовать. Или парк проиграет. Нам важен голос каждого! Голосуй за свой парк или потеряешь!» – заключил руководитель фракции «Единой России» в гордуме Екатеринбурга Алексей Вихарев.

До 30 апреля волонтеры центра Алексея Вихарева будут помогать горожанам проголосовать, а также продолжат раздавать листовки, рассказывать о проекте и его значимости для нашего города.

Напомним, в прошлом году победителем голосования стал летний парк «Уралмаш». Большая заслуга в этом принадлежит, в числе прочих, и депутату Алексею Вихареву. Он организовал работу волонтеров, которые помогали горожанам отдать свой голос с помощью СМС, и провел большую информационную кампанию. В результате парк набрал более 90 тысяч голосов и после двухлетней борьбы вырвался в лидеры. В День России, 12 июня, при поддержке Алексея Вихарева в парке в честь победы прошел большой концерт с участием группы «На-На». До начала глобального благоустройства в парке установлено и запущено колесо обозрения, появились освещение и фуд-корт. Преображение продолжится в этом году, всего на эти цели предусмотрено 180 млн рублей.

Екатеринбург, Елена Васильева

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