Сбер дал «УГМК-Застройщику» 4,5 млрд рублей на строительство первой очереди ЖК «Никольский»

Уральский банк Сбербанка РФ предоставил 4,5 миллиарда рублей «УГМК-Застройщику» на строительство первой очереди жилого комплекса «Никольский». Сдача объекта запланирована на 2026 год.

Напомним, что соглашение о финансировании стороны подписали на международной промышленной выставке «Иннопром».

Жилой комплекс «Никольский» будет расположен на пересечении улиц Фурманова – Белинского – Большакова и набережной реки Исеть. На участке в 2,9 га девелопер планирует построить высотный ансамбль из шести башен. Общая площадь строящегося жилья составит 53 тысячи квадратных метров.

Первым этапом станет строительство двух домов высотой в 24 этажа на 308 квартир. В подземной и наземной части дома предусмотрен паркинг на 278 машиномест. Помимо жилья в ЖК запланированы: ресторан, супермаркет, медицинский центр с аптекой, фитнес-центр со spa и детским клубом, офис управляющей компании, а также школа со спортивным кортом.

Проектом предусмотрена просторная дворовая территория, которая будет интегрирована с набережной реки. В дополнение на крыше стилобата между секциями планируется сделать приватное пространство для жителей. Во дворе ЖК и на прилегающем участке и будут высажены сотни деревьев и кустарников, как это сделано в других жилых проектах. Например, в новом районе «Изумрудный бор» на севере Екатеринбурга высажено порядка 1350 хвойных и лиственных деревьев, 8 тысяч кустарников, более 1500 многолетних растений. Для резидентов и жителей близлежащих районов будет обустроена пешеходная прогулочная зона с малыми архитектурными формами.

В этом году девелопер получил разрешение на строительство жилого комплекса. Полностью завершить проект планируется к 2030 году.

«Миссия Сбера – развивать города и менять их облик, помогая застройщикам возводить современные и технологичные здания. «УГМК-Застройщик» – один из ключевых девелоперов в Уральском регионе, который на протяжении многих лет создает в Екатеринбурге жилые и коммерческие объекты высокого уровня. Благодаря нашему сотрудничеству территория в центре города, которая долго пустовала, кардинально преобразится и будет радовать горожан», – рассказал Петр Колтыпин, вице-президент, председатель Уральского банка Сбербанка.

«Сбербанк уже много лет является нашим стратегическим партнером. Помимо проектного финансирования жилищного строительства, со Сбербанком заключено в январе соглашение, которое позволило сохранить выгодные ставки по ипотеке для наших покупателей. Льготные условия будут предоставлены и будущим резидентам ЖК «Никольский». Скоро этот участок земли обретет новую жизнь, там появится комплекс современных зданий, преобразится ландшафт и будет создана современная инфраструктура», – Евгений Мордовин, генеральный директор «УГМК-Застройщик».

Екатеринбург, Елена Васильева

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