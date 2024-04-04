С приходом весны на улицах Екатеринбурга снова появились цыганки-гадалки

С наступлением тепла в Екатеринбурге вновь обострилась «цыганская» проблема. Город заполонили компании цыганок, промышляющих гаданием и снятием сглаза.

Женщины в длинных юбках и платках пристают к прохожим с предложением погадать. В большинстве случаев после такого «гадания» жертва лишается ценных вещей и денег. Некоторые цыганки применяют гипноз.

Как сообщает корреспондент «Нового Дня», группы цыганок (численностью от пяти и до 20 человек) курсируют, в основном, по центральным улицам города. Еще несколько групп гадалок «работают» в районе ТЦ «Мега», на парковке «Метро» на Металлургов, у железнодорожного вокзала и у автовокзала «Южный».

Правоохранительные органы пытаются бороться с цыганской преступностью и в последние годы гадалок на улицах Екатеринбурга стало значительном меньше, чем, к примеру, 10 лет назад, однако полностью искоренить проблему до сих пор не удалось.

Екатеринбург, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube