Второй день тепла в Екатеринбурге – в общепите появилась окрошка

В Екатеринбурге второй день стоит тепло. На солнце температура воздуха поднимается до отметок в 18-20 градусов тепла, некоторые горожане уже поспешили надеть легкие весенне-летние вещи, а в общепите примерно на месяц раньше обычного срока появилась в меню окрошка.

Как сообщают жители Екатеринбурга – предложение пока не носит массовый характер, летний суп на квасе ввела в меню столовая «Вилка-ложка» в «Гринвиче». Проходимость на фудкорте ТЦ очень высокая, окрошка пользуется спросом – об этом говорят сотрудники линии раздачи блюд. Стоимость холодного супа на квасе – 144 рубля за 250 грамм готового блюда.

Стоит отметить, что некоторые заведения общепита уже давно превратили окрошку во всесезонное блюдо. Ее можно попробовать в любое время года. Запрос в поисковой системе выдает, по меньшей мере, пять ресторанов, готовых в центре города угостить всех желающих холодным летним супом. Например, в «Гранд буфете» подают окрошку с ветчиной за 320 рублей за 200 грамм.

Екатеринбург, Елена Васильева

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