Судебные приставы наложили арест на «СМАК» и все остальные активы «Макфы»

Судебные приставы для обеспечения иска генеральной прокураторы РФ наложили арест на все активы «Макфы» и связанных с ней компаний. Речь идет о движим и недвижимом имуществе крупнейшего производителя макарон и хлебокомбината в Херсонской области, сообщает ТАСС. Как уточнил ТАСС ведущий адвокат по делу Игорь Трунов, представляющий интересы экс-депутата Вадима Белоусова и экс-губернатора Челябинской области Михаила Юревича, всех сотрудников предприятий предупредили об уголовной ответственности и вручили обязательство о явке в прокуратуру.

«Судебные приставы-исполнители сегодня ввели обеспечительные меры в Челябинске и остальных регионах, что существенно влияет на работу всех обособленных подразделений «Макфы» и всех транспортных средств, указанных в постановлении, а также крупнейшего частного акционерного общества «Каланчакский комбинат хлебопродуктов» в Херсонской области и других предприятий, которые перечислены в постановлении суда Челябинска. Приставы также вручили исполнительный лист, постановление о возбуждении ИП, а также требование о предоставлении документов», – рассказал собеседник агентства.

По его словам, эти действия могут нанести огромный вред для государства и государственной безопасности.

«Крупнейшее производство макарон заблокировано и к настоящему времени под угрозой остановки, а приставы даже по квартирам сотрудников всех этих предприятий прошли с предупреждением об уголовной ответственности, если что сдвинется с места или будет продано», – отметил Трунов.

Также он заявил, что все эти действия уже обжалуются в московских и челябинских судах «именно из-за того, что это удар по продовольственной безопасности». «Суд еще не начался, предварительного заседания не было, а производство на всех предприятия под угрозой остановки, – сказал Трунов. – Производство замедляется, убытки и ущерб уже есть, а кто будет это все оплачивать, совсем непонятно».

В общей сложности обеспечительные меры коснулись 34 предприятий, включая екатеринбургский хлебокомбинат «СМАК». Их учредителям, акционерам, органам управления, доверенным и иным уполномоченным лицам, а также подконтрольным и дочерним организациям запрещено совершать любые действия и принимать любые решения, ухудшающие положение работников, с которыми заключены трудовые договоры, в том числе изменять условия договоров или расторгать их по инициативе работодателя.

Вместе с тем, как указано в постановлении судебных приставов, запрещено полностью или частично останавливать производственные и технологические процессы, за исключением случаев, необходимых для предупреждения чрезвычайных ситуаций, принимать и исполнять решения о реорганизации юридических лиц и выплате дивидендов, распределении прибыли и убытков и выплате вознаграждений (за исключением выплаты заработной платы).

Как сообщили «Новому Дню» на горячей линии «СМАКа», предприятие работает в нормальном режиме, продукция производится в полном объеме.

Екатеринбург, Елена Васильева

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