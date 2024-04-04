Уральские пиарщики вошли в шорт-лист премии СБК

Издание «СпортБизнесКонсалтинг» объявило шорт-лист одноименной ежегодной премии, которая вручается за лучшие проекты в области российского спорта. Всего в этом году награды будут вручать в 31 номинации. Уральцы тоже попали в список.

Так, команда RCC Media, которая занимается PR-сопровождением турниров профессиональных лиг RCC MMA, RCC Hard, RCC Fair Fight и RCC Boxing Promotions, стала одним из номинантов в категории «Невоспетые герои».

Также оргкомитет премии СБК отметил генерального директора екатеринбургской академии единоборств РМК Евгения Звездникова – он вошел в шорт-лист в категории «Менеджер года».

Добавим, Свердловская область претендует на победу в номинации «Спортивный регион-2024».

Екатеринбург, Елена Сычева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube