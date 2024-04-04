Врачи спасли уральца, у которого сердце остановилось прямо на работе

Специалисты Первоуральской горбольницы и Свердловской ОКБ № 1 спасли жизнь 40-летнему Максиму из Первоуральска. У мужчины в разгар рабочего дня внезапно остановилось сердце.

Как сообщили в пресс-службе больницы, прежде у пациента не было проблем со здоровьем. Но вдруг ему стало плохо прямо во время рабочей смены, он упал без сознания. Мужчина не подавал никаких признаков жизни, поэтому коллеги почти не рассчитывали на благополучный исход. К счастью, одна из машин скорой помощи оказалась совсем близко.

Фельдшер Первоуральской станции скорой медицинской помощи Светлана Белоусова буквально вытащила пациента с того света на фоне клинической смерти: дважды проведя дефибрилляцию, она восстановила нормальный сердечный ритм.

«Вокруг было много шума и суматохи, пришлось скоординироваться и сконцентрироваться только на пациенте. Я произвела разряд, потом второй – и он задышал, сердце заработало! Сколько я сама там пережила, не передать словами. Когда он задышал, я поняла – будет жить. Молодой совсем! Мужчине просто сказочно повезло, он в трех рубашках родился: все силы сошлись возле него, чтобы жил», – вспоминает Светлана Белоусова.

После этого пациента доставили в палату интенсивной терапии кардиологического отделения Первоуральской больницы. Врач палаты интенсивной терапии Павел Скудицкий сразу определил, что причиной остановки сердца стал обширный инфаркт, и провел тромболитическую терапию, чтобы растворить тромб, который закупорил артерию.

Состояние мужчины удалось стабилизировать. Затем его перевели в СОКБ № 1. Там он практически сразу поступил в ангиографическую операционную, где в ходе коронарографии была выявлена тромботическая окклюзия (закупорка сосуда) левой передней нисходящей артерии. Это и стало причиной перенесенного мужчиной инфаркта миокарда. Поэтому пациенту тут же было выполнено стентирование артерии.

Пациент операцию перенес хорошо. После нее он сразу поступил в отделение неотложной кардиологии, откуда благополучно был выписан через десять дней. Как и все пациенты, перенесшие инфаркт, две недели он проведет в областном специализированном центре медицинской реабилитации «Озеро Чусовское».

«Честно, я не помню, что происходило после того, как потерял сознание на работе. В себя пришел уже в палате после операции. И сейчас замечательно себя чувствую – будто и не было ничего! Поэтому всем большое спасибо за то, что вовремя мне помогли!» – сказал Максим перед выпиской.

Первоуральск, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube