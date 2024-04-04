Пустующие площади «Икеи» займет «Мегамаркет»

В пустующие площади, оставшиеся после магазинов «Икея», въедет «Мегамаркет». Как сообщает ТАСС, речь идет о 400.743 квадратных метрах в разных регионах РФ, в том числе Московской области и в Екатеринбурге.

«Мегамаркет» будет арендовать площади в торговых центрах «Мега». Соответствующая договоренность достигнута между маркетплейсом и Газпромбанком (собственником ТЦ «Мега»).

Речь идет обо всех освободившихся площадях IKEA в 14 торговых центрах «Мега» по всей России.

В Газпромбанке отметили, что такое сотрудничество позволит привлечь новых посетителей, которые предпочитают онлайн-покупки. Теперь они смогут делать их и оффлайн.

Екатеринбург, Елена Васильева

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