Свердловский театр драмы ставит спектакль по «Дракуле» Брэма Стокера

В этом году Свердловский театр драмы планирует удивить зрителей неожиданной премьерой. Труппа работает над спектаклем по роману Брэма Стокера «Дракула».

Об этом рассказал на пресс-конференции в «ТАСС-Урал» генеральный директор театра Алексей Бадаев.

«Премьера состоится 28-29 августа, но для самых преданных зрителей пройдет два предпремьерных показа – в конце сезона, перед уходом в отпуск. Это грандиозный, очень сложный, очень затратный проект. Для нас это опыт создания визуального спектакля, над постановкой будет работать один из лучших сценографов России Даниил Ахмедов, который крайне редко выступает в качестве режиссера. Мы решили обратиться к поздневикторианскому роману. Он был переведен почти на все языки мира, в нем поднимается множество тем. Это добро и зло, одиночество и любовь. Надеемся, будет ярко, любопытно и даст повод задуматься», – отметил Бадаев.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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