Екатеринбургу не хватает 290 тысяч голосов, чтобы получить деньги на парк

Екатеринбург должен набрать еще примерно 290 тысяч голосов, чтобы в следующем году один из парков получил деньги на обновление. Речь о программе «Формирование комфортной городской среды». На голосование в этом году выставили восемь объектов. Один из них, набравший простое большинство, и получит финансирование. Но при условии, что в голосовании в общем примут участие не менее 390 тысяч жителей города.

Как уже писал «Новый День», в прошлом году добиться явки не удалось, из нужных 264 тысяч проголосовали только 140. В этом году за неполные три недели проголосовали 98,5 тысячи человек.

В списке претендентов

– Вторая очередь Преображенского парка;

– Бульвар на улице Посадской;

– Парк «7 Ключей»;

– Основинский парк;

– Парк 50-летия ВЛКСМ (известен как Собачий парк);

– Парк 50-летия Советской власти (Метеогорка);

– Бульвар на улице Культуры от Машиностроителей до Фестивальной;

– Солнечные аллеи в микрорайоне Солнечном.

Пока лидирует Собачий парк.

Екатеринбург, Елена Сычева

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