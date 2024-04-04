В Компрессорном построят новый мост

В микрорайоне Компрессорном в Екатеринбурге построят новый мост через железнодорожные пути. Ожидается, что работы займут около двух лет.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, новое сооружение заменит старый аварийный путепровод в переулке Низовом. Такое поручение дал глава Екатеринбурга Алексей Орлов.

Протяженность моста составит 312,5 метра, включая подходы к путепроводу длиной 209,7 метра и сам мост длиной 102,7 метра. Автомобильную дорогу сделают двухполосной, при этом ширина каждой полосы движения составит 3,5 метра. Для пешеходов обустроят тротуар шириной в 3 метра.

Также на мосту смонтируют уличное освещение мощностью 3,72 киловатт, линии связи и канализацию.

Напомним, Алексей Орлов называет развитие отдаленных территорий Екатеринбурга одним из важнейших приоритетов городских властей. Окончание работ по реконструкции путепровода запланировано на 31 марта 2026 года.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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