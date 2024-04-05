На Урале объявлен пожароопасный сезон. Ходить в лес пока можно

В Свердловской области с 5 апреля официально объявлен пожароопасный сезон. Ходить в лес пока не запрещено, но власти требуют соблюдать некоторые ограничения.

В департаменте информполитики напомнили, каких правил необходимо придерживаться:

– мангалы и жаровни можно располагать на расстоянии не менее 5 метров от зданий и построек, при этом в радиусе 10 метров не должно быть сухой травы и других горючих материалов;

– огонь можно разводить не менее чем в 50 метрах от ближайшей постройки, 100 метров – от кромки леса;

– яма для сжигания мусора должна быть не более 1 метра в диаметре, не менее 0,3 метра глубиной;

– чтобы вовремя остановить огонь, под рукой нужно иметь огнетушитель или ведро с водой.

При обнаружении пожаров надо срочно звонить по телефону 112.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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