Неадекватный мужчина залез на крышу и долго не хотел спускаться

Сегодня рано утром жители Екатеринбурга заметили на крыше «Клевер-парка» мужчину, который стоял на краю и не хотел спускаться. Горожане вызвали полицию. Ее сотрудникам удалось договориться с молодым человеком.

«Сообщение о неадекватном мужчине поступило около 7:00 в отдел полиции № 7. На место прибыл экипаж ППСП. Было установлено, что мужчина имеет признаки сильного опьянения. Сотрудники полиции убедили гражданина покинуть крышу здания. Ввиду своего состояния он был передан бригаде медиков, которые доставили его в медучреждение», – рассказали «Новому Дню» в УМВД Екатеринбурга.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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