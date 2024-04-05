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Пятница, 5 апреля 2024, 10:17 мск

Новости Екатеринбург

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На Сортировке построят новый корпус музыкальной школы имени Рахманинова (ФОТО)

В Екатеринбурге объявлен конкурс на строительство второго корпуса детской музыкальной школы № 7 имени Сергея Рахманинова.

Как сообщил в своем телеграм-канале глава города Алексей Орлов, школа на улице Технической работает уже более 60 лет. Небольшое здание уже не вмещает всех желающих учиться в ней.

«К августу 2025 года школа получит пристрой на 1,5 тысячи квадратных метров. Его соединят с существующим зданием крытым переходом. В новом корпусе появятся учебные кабинеты, студия звукозаписи, большой оркестровый класс, библиотека и актовый зал на 118 зрителей с эстрадой. Для комфорта маломобильных горожан будет работать лифт», – сообщил Орлов.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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