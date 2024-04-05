Мужчина подорвался на снаряде, который пытался распилить

В поселке Соколовка под Верхней Пышмой 44-летний мужчина погиб от взрыва снаряда. По предварительным данным, он пытался распилить боеприпас в своем саду для сдачи в металлолом.

«Сотрудники территориального отдела внутренних дел установили личность погибшего – это местный житель по имени Александр. Собранные материалы по этому ЧП переданы в органы районного следственного комитета», – рассказал пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Паблик «Верхняя Пышма Среднеуральск 8 район» сообщил, что в Соколовке слышали громкий хлопок в ночь на 4 апреля. Недалеко от поселка находится полигон, где утилизируют боевые припасы. Часто снаряды взрываются, и шум пугает приезжих. Местные жители уже привыкли к таким звукам.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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