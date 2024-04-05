Из «Меги» из-за пожара эвакуировали 2000 человек

В торговом центре «Мега» сегодня днем произошел пожар. Более 2000 посетителей и сотрудников пришлось эвакуировать.

Сегодня в 12:10 на пульт пожарной охраны поступило сообщение о возгорании в торговом центре «Мега» в Екатеринбурге. По словам очевидцев, в здании включили оповещение о пожаре, сотрудники закрывали торговые точки и бежали к выходам. Всего эвакуировалось 2000 человек, в том числе 107 детей.

«Произошло возгорание жировых отложений в вентиляционной камере. Информации о пострадавших не поступало. На происшествие реагировали 13 единиц спецтехники и 43 человека личного состава», – сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

Инцидент, предположительно, произошел на фуд-корте. Торговый центр возобновит работу в ближайшее время.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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