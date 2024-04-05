Единственный в городе ледовый дворец закрыли на ремонт второй раз за три года. Родители спортсменов пишут Путину

В Первоуральске закрылся на ремонт ледовый дворец, в котором всего три года назад уже проводили работы. Теперь несколько сотен детей, которые занимались здесь спортом, вынуждены ездить в соседние города, Екатеринбург и Ревду, если не хотят бросать тренировки, а для некоторых из них в перспективе поездки могут стать постоянными. В частности, фигуристам может не найтись места во дворце и после окончания ремонта.

Работы в рамках концессионного соглашения с местной мэрией проводит местное предприятие «Хромпик». Инвестор должен «провести переустройство, модернизацию и переоборудование сооружения», вложив 1 млрд рублей. В том же документе сказано, что предприятие займется организацией работы секций после ремонта. Однако родители фигуристов считают, что их обойдут стороной, а весь лед достанется местным хоккеистам. Действительно, никаких подтверждений тому, что все секции вернутся в отремонтированный дворец, нет. «После выполнения ремонтных работ предполагается заключение соглашения между ПМБУ ФКиС «Старт» и АНО СШ «Академия хоккея с мячом «Уральский трубник» на предоставление часов на базе ледового дворца спорта для секции фигурного катания», – прокомментировали ситуацию в пресс-службе администрации города.

Родители фигуристов даже записали видеообращение к президенту России Владимиру Путину и председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину, в котором пожаловались на ситуацию. «Приостанавливать тренировочный процесс на период полгода и более – для спортсмена это может послужить завершением профессиональной спортивной деятельности. Каким образом дети будут посещать школу, если мы должны добираться в другие города на тренировки? Еще и учитывая состояние федеральной трассы, которая по указу президента сейчас строится и расширяется. На период строительства дороги, до конца 2024 года, въезд в город в дневное и вечернее время сильно ограничен пробками. Многие воспитанники вынуждены уже сейчас бросить фигурное катание из-за невозможности посещать в других городах», – говорят родители.

«Фигурное катание – это олимпийский вид спорта, в нашем городе существует очень хорошая школа, наши ребята показывали высокие результаты. Теперь мы вынуждены ездить в другие города, где-то приходится пропускать уроки в школе. Число часов тренировок тоже уменьшилось», – рассказала «Новому Дню» жительница Первоуральска Татьяна Кузнецова. Сейчас группе ее ребенка приходится ездить на тренировки в «Екатеринбург-Экспо».

Между тем в администрации Первоуральска сказали, что лишь будут оплачивать лед в соседних городах. Об организации трансфера для детей на время, пока идет ремонт, похоже, речи не идет, рассказали «Новому Дню» источники, знакомые с ситуацией в Первоуральске. Более того, родители переживают, что через некоторое время мэрия перестанет оплачивать и аренду спортплощадок, где временно занимаются первоуральские дети. «Согласен, что нужны гарантии, что ремонт не обернется для родителей спортсменов еще большими расходами, чем сейчас. Пока мы ждем ответ от областного минспорта по этой ситуации», – сказал «Новому Дню» депутат местной думы Дмитрий Хаймин, к которому за помощью обратились родители спортсменов.

Первоуральск, Евгения Вирачева

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